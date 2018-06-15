Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 04:17

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Diyarbakır’da AK Parti milletvekili adayları ve devlet büyüklerine yönelik suikast hazırlığında olduğu öğrenilen 5 PKK’lı terörist, polisin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı.

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

15 Haziran 2018 04:17

Terör örgütünün dağ kadrosuyla irtibatlı olduğu belirlenen teröristlerle birlikte, susturucu takılmış tabanca ve kar maskesinin de aralarında bulunduğu, çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Ramazan Bayramı öncesi ülkede kaos oluşturma ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme amacı güden terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonlar kapsamında, edinilen istihbari ve operasyonel çalışmalar sonucu, dün merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 349’uncu Sokak’ta durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş, saz kılıfı ve gitar kutusu içerisinde, 1 adet roketatar başlığı, 1 adet plastik muhafaza kabı içerisinde roket sevk barutu, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 10 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve bu şarjöre ait basılı vaziyette 238 adet fişek, 1 adet tabanca, 1 adet suikast eylemlerinde kullanılmakta olan susturucu takılmış vaziyette tabanca, 23 adet 9x19, 27 adet 7x65 çapında fişek, bir adet inşaat eldiveni, üç adet kar maskesi ve bir adet pantolon ele geçirildi. Operasyonda, araçta bulunan 5 terörist gözaltına alındı. Teröristler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Terör örgütünün dağ kadrosuyla irtibatlı olduğu tespit edilen teröristlerin, AK Parti Milletvekili adayları ve devlet büyüklerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç