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02 Temmuz 2017 10:17

Diyarbakır’da Suriye uyruklu 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada Suriye uyruklu 1 terörist öldürüldü.

Diyarbakır’da Suriye uyruklu 1 terörist öldürüldü

02 Temmuz 2017 10:17


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik sürdürülen haber alma çalışmalarında, sözde Amed Eyaleti bölgesinde faaliyet yürüten bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun Lice ilçesi Türeli köyü mücavirinde bulunan sığınakta barındığı yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 17.00’den itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet kapsamında 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan temas neticesinde 1 terörist, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 90 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 1 adet el telsizi ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.


Operasyonda tespit edilen bir mağarada 18 adet fünyeleri üzerinde kullanıma hazır mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 250 kilogram amonyum nitrat, 1 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet kütüklük, 2 adet streç film, 2 adet silikon, 1 adet yemek kazanı, 5 metre kablo, 1 adet ampermetre, 1 adet mavi branda, 1 adet katır heybesi, 1 adet şemsiye, 1 adet met, 1 adet Muş ili haritası ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Mayın/EYP yapımında kullanılan malzemeler ile diğer malzemelerin Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yerinde imha edildiği bildirildi.




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