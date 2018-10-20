Diyarbakır'da tahtakurusu yüzünden hastane katının kapatıldığı iddiası

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6'ncı katının tahtakuruları görülmesi üzerine boşaltıldığı ve hastaların 4'ncü kata taşındığı iddia edildi. Hastane yönetimi kat boşaltma işlemini doğrularken, bunun nedeninin rutin bakım olduğunu savundu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6'ncı kata dadanan tahta kuruları nedeniyle katın tamamen boşaltıldığı, hastaların 4'ncü kata taşındığı ve vatandaşların mağdur oldukları iddia edildi. Bazı hasta ve hasta yakınlarının CİMER ve BİMER'e konuyla ilgili şikayetlerde bulunduğu ve yaşanan mağduriyetlerin hala giderilmediği kaydedildi. Gastro ve nefroloji hastalarının bulunduğu katın 10 gün önce boşaltıldığı ve dezenfekte işlemlerinin 10 gün geçmesine rağmen hala yapılmadığı ileri sürüldü. Hastanenin bir an önce dezenfekte edilmesini belirten hasta ve hasta yakınları, konuyla ilgili yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Hastane yetkilileri ise, 6'ncı kattaki boşaltma işleminin tahtakurusu nedeniyle olmadığını hastanedeki rutin bakımlar nedeniyle bazen katların boşalttığını ve hastaların başka yakın katlara taşındığını belirterek iddiaları yalanladı.