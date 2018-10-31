Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları Roma dönemine ait heykel, kolye, bileklik ve sikkelerden oluşan tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar doğrultusunda 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Diyarbakır il merkezinde icra edilen operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmış, yanlarında bulunan 28 adet Roma ve Bizans dönemine ait gümüş ve bronz sikke, 1 adet insan figürlü minyatür heykel, 1 adet kartal figürlü minyatür heykel, 1 adet bileklik, 1 adet yüzük, 2 adet mühür ve 23 adet obje olmak üzere toplam 57 parça tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.