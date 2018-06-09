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09 Haziran 2018 10:22

Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda tarihi kase, taşlar ve kılıç ele geçirildi.

Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

09 Haziran 2018 10:22

Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda farklı tarihlerde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların adreslerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı el koyma kararlarına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet iple dikilmiş işlemleri olan, ağız kısmında üzerinde yabancı dilde yazılar olan 1 metre uzunluğunda kılıç, 1 adet 9,9 santimetre uzunluğunda kare bir kaide üzerinde rahip figürü, 1 adet üzerinde farklı insan motifleri ve süslemeleri olan 7 santimetre uzunluğunda, 8 santimetre çapında pişmiş toprak kase ve 6 adet değerli olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.




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