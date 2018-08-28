Diyarbakır’da tarımsal sulama kanal çalışmaları devam ediyor

Yerel üreticiyi desteklemek amacıyla tarım ve hayvancılık alanında farklı projelere imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Çermik ilçesi Hanika Boğazı güneyinde yer alan susuz 8 bin dönüm tarım arazisinin suya kavuşması için yaptığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 20 bin 500 metresinin açık 4 bin 900 metresinin kapalı boru sistemiyle inşa edileceği, yüzlerce çiftçi ve binlerce kişinin faydalanacağı projenin yüzde 65’i tamamlandı.

3 bin dönüm arazi suya kavuştu

Toplam 25 kilometre 400 metre sulama kanalının inşa edileceği çalışmada şuana kadar tarım arazilerine 14 bin metre sulama kanalı inşaatı ile 250 adet tarla priz kapağı, 100 metre koruma duvarı, 50 metre sel geçidi ile yol geçitleri tamamlandı. 200 milimetre çapında 4 bin 900 metre boru döşenmesinin tamamlandığı çalışmada ayrıca 13 kilometre kanal güzergah yolu açıldı. Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında yapılan sulama kanalı projesinde Bademli, Petekkaya ve Dalpek Mahallelerinde çalışmalar tamamlanarak sulama kanalları devreye girdi. Sulama kanallarının devreye girmesiyle birlikte toplam 3 bin dönüm susuz arazi suya kavuştu. Sulama kanalı projesinde devam eden çalışmalarda Çermik ilçesi Kartaltaşı, Bayraklı, Balıksırtı, Yayıklı, Derezor, Zorbekir ve Değirmenli Mahalleleri’ne 14 bin 500 metre sulama kanalı, 300 adet tarla priz kapağı, 300 metre kanal koruma duvarları ve 25 adet sel ile yol geçit yapıları inşa edilecek.

Sulama kanalı çalışması Kasım 2018’de tamamlanacak

Normal koşullarda 2019 yılı içinde tamamlanması planlanan Çermik Sinek Çayı-Hanika Boğazı tarımsal sulama amaçlı kanal projesi, gelen talepler nedeniyle 2018 Kasım’da bitirilerek faaliyete geçmesi planlanıyor. Daha önce su olmadığından ekim işlemini yapamayan üreticiler, projenin hayata geçmesi ile birlikte 8 bin dönüm araziden verim almaya başlayacak. Sulama kanalı projesinin tamamlanmasıyla birlikte yüzlerce çiftçi ve binlerce kişinin ekonomik kazanç elde etmesi bekleniyor.

Çermik ve Çüngüş’te sulama kanalı projesi başlıyor

Yerel üreticinin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Çüngüş’te 11 Çermik’te ise 4 olmak üzere toplam 15 mahallenin faydalanacağı tarımsal sulama kanal projesini hayata geçiriyor. Ağustos ayında çalışmalara başlanan projede çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte toplam 8 bin 150 dönüm susuz tarım arazisi suya kavuşmuş olacak ve projeden bin 225 çiftçi faydalanacak.