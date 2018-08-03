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03 Ağustos 2018 13:09

Diyarbakır’da teröre darbe üzerine darbe: 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla teröre darbe üzerine darbe vuruldu.

Diyarbakır’da teröre darbe üzerine darbe: 2 terörist öldürüldü

03 Ağustos 2018 13:09

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilirken bölgede teröristlerin hareket etmesine dahi izin verilmiyor.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Lice ilçesi Duru köyü Bekirhan mezrası mülki sınırlarında icra edilen operasyon esnasında bir grup BTÖ mensubu ile temas sağlandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, teröristlerle sağlanan temasta 2 terörist üzerlerinde bulunan 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 133 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 140 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet mayın, EYP düzeneği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, mayın, EYP düzeneği ve el bombası Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir"denildi.


Lice teröristlere dar edildi


Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla Lice ilçe kırsalı teröristlere dar edildi. 24 saat bölgede İHA’lar bölgede uçarak her türlü hareketliliği kaydediyor. İHA’lar tarafından kaydedilen görüntüler jandarma haber merkezinde değerlendirilerek bölgeye birlikler sevk ediliyor. İHA’ların tespit ettiği terörist gruplara anında müdahale edilerek etkisiz hale getiriliyor. Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla teröristlere harekat kabiliyeti verilmiyor. Mağaralardan çıkan teröristler anında İHA’lara yakalanarak düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.




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