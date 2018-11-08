Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'da son 10 ayda düzenlenen 2 bin 110 operasyonda, 3 milyon 16 bin 747 kök hint keneviri, 37 ton 293 kilogram esrar, 89 kilogram eroin 539 gram kokain, 9 kilo 147 gram metamfetamin maddesi ile 40 bin 122 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 374 şahıstan 460'ı tutuklandı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'na başkanlık ettiği toplantıda, son dönemlerde gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Güzeloğlu, uyuşturucu ile mücadelenin, dünya çapında bağımlı sayısındaki hızlı artışı, uyuşturucu kaçakçılığındaki yüksek kar payı, terör örgütlerinin bu kardan artan oranda pay almaları ve teknolojik gelişmeler sonucu uyuşturucu madde üretiminin kolaylaşması gibi sebeplerden dolayı küresel bir boyutta ele alındığını söyledi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli teknik çalışma grupların çalışmalarının kararlı ve sürekli bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Güzeloğlu, bu teknik grupların içinde uyuşturucunun en önemli mücadele çalışma sahasını oluşturduğuna değindi.

10 ayda 2 bin 110 operasyon

2018 yılının ilk 10 ayında 2 bin 110 operasyon yapıldığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

“Operasyonda 2 bin 374 şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan 460 şahıs tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 3 milyon 16 bin 747 kök hint keneviri, 14 ton 525 kilo 784 gram kubar esrar, 22 ton 768 kilo 209 gram toz esrar, toplam 37 ton 293 kilo 994 gram esrar maddesi, 89 kilo 16 gram eroin maddesi, 539 gram kokain maddesi, 9 kilo 147 gram metamfetamin maddesi, 40 bin 122 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Ayrıca bu operasyonlarda çeşitli çap ve markalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirilmiştir.”

AMATEM ve ÇAMATEM binaları yapılıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, il genelinde okul ve kurumlarda çalışan 835 rehber öğretmene yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitiminin verildiğini aktaran Vali Güzeloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Her okulumuzun okul polisi belirlenmiş ve bu ekiplerle okul yönetimlerinin irtibatlı olması sağlanarak, okul çevre güvenliği sağlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ilimizde 30 yataklı Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, 20 yataklı yeni Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ihalesi yapılmış olup 27 Mart 2018 tarihinde bu merkezlerin yapımına başlanmıştır. Uyuşturucuyla mücadele ülkemizin tamamında olduğu gibi ilimizde de büyük bir kararlılıkla devam etmekte olup, bütün vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiği düşünülmektedir.”