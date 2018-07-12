Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, ilimiz Kocaköy ilçesinde traktör ve traktöre bağlı römork içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine 7 Temmuz günü saat 06.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda traktör ve traktöre bağlı römorkta yapılan aramalarda römorkun alt kısmına zulalanmış 141 kilo 650 gram kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak T.Ç. isimli şahıs yakalanarak tahkikata başlanmış aynı gün çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanmıştır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ilimiz genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında ilimiz Hazro ilçesinde yapılan operasyonda Hyundai marka binek araç içerisinde 18 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.Y. isimli şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin ardından aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile kaynağında yapılan mücadele çalışmaları kapsamında ilimiz genelinde yasa dışı kenevir ekimi yapılan yerler ile kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda polis sorumluluk bölgesi içerisinde Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri ile Fiskaya Mahallesi alt kısımları, Dicle Üniversitesi alt kısımları ve Dicle Nehri’nin kenarlarında 10 Temmuz günü saat 08.30 sıralarında 5 ayrı alanda toplamda 855 Kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilmiştir. 12 Temmuz günü saat 06.30 sıralarında Bismil ilçesi Yukarı Koruklu köyünde durdurulan Peugeot Partner marka araçta yapılan aramalarda 365 kilogram kubar esrar, 10 kilo 500 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak F.Ç. 12 Temmuz günü yakalanarak tahkikata başlanmıştır” denildi.