Diyarbakır'da ticari taksiler denetleniyor

Denetimlerde, ücret tarifesine uymayan, çalışma ruhsatı bulunmayan ve taksimetre açmayan araçlara cezai işlem uygulanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki toplu taşıma araçları ile bin 146 ticari taksiye yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, kentin birçok noktasında olduğu gibi yoğun olarak kullanılan Diclekent Bulvarı'nda ve Kamışlo Bulvarı'nda (Protokol Yolu) ticari taksileri durdurup kontrolleri yaptı. Kontrollerde araçların taksimetreleri, çalışma ruhsatları, ücret tarifeleri denetlendi. Eksiklikleri bulunan ticari taksiler hakkında 1608 sayılı kanuna göre cezai işlem uygulandı. Denetimlerde orijinalin dışında aksesuar, yüksek sesli müzik dinleme gibi durumları da inceleyen Zabıta ekipleri, yolculara ticari taksiler hakkında şikayetlerinin olup olmadığını da sordu.

Denetimler sürecek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kent genelinde faaliyet yürüten bin 146 ticari taksiye yönelik denetimleri artırarak sürdürecek. Rutin denetimler dışında sivil zabıta personelleri ticari araçlara binerek uygulama yapıyor. Yaşanacak her hangi bir olumsuz durumda vatandaşların ticari taksinin plakasını alarak ALO 153 hattına veya Zabıta Daire Başkanlığı'na şikayette bulunması halinde Zabıta ekipleri, anında gerekli müdahalede bulunacak.