Diyarbakır'da ‘torbacı' operasyonu

Diyarbakır'da “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, eğitim ve öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte, okulların ve çevrelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapan torbacı şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, dün Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen fiziki takip sonucu, 4 şahsın uyuşturucu madde temini için farklı saatlerde uyuşturucu satıcısı şahısların ikametinde buluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar yakalanarak, haklarında “kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan tahkikat düzenlendi. Şahıslardan toplamda 0,34 gram plaka esrar ve 3 fişek halinde 0,93 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Fiziki takip sonucu adresleri tespit edilen uyuşturucu madde satıcılarının ikametlerine yapılan operasyon neticesinde ise 2 torbacı yakalandı. İkametin balkon kısmında yapılan aramada, saksıların içine gizlenmiş vaziyette 10'arlı fişekler halinde hazırlanmış, toplam 160 fişek 36,3 gram eroin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 TL ele geçirildi. 2 şahıs da, haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama” suçundan tahkikat başlatılarak, adli mercilere sevk edildi.