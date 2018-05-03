Diyarbakır’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

Diyarbakır’da dikkatsiz sürücülerin trafik kazaları MOBESE’lere yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde gece geç saatlerde seyir halinde olan otomobil yol ayrımını fark etmedi, refüje çarptı. Bir diğer görüntüde ise 75 metrelik yol üzerindeki bir kavşakta kırmızı ışığın yanmasıyla süratli gelen ticari araç ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Son görüntüde ise Silvan karayolu üzerinde bulunan bir kavşağa dikkatsiz bir şekilde giren minibüs sağ taraftan gelen ticari aracı fark etmeyip, çarpıştı.

Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.