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Diyarbakır'da trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE’lerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE'lerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Diyarbakır'da dikkatsiz sürücülerin trafik kazaları MOBESE'lere yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan köprülü kavşakta hızla çıkan iki motosikletten biri karşıdan karşıya geçen vatandaşlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Bir diğer görüntüde ise Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri otobüs terminali önünde meydana geldi. “U” dönüşü yasak tabelasına rağmen dönüş yapan ticari taksi sağdan gelen minibüsü fark etmedi. Hatalı dönüş yapan taksiye çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs ticari taksiyle çarpıştı. Başka bir kaza ise İl müftülüğü önünde meydana geldi, direksiyon hakimini kaybeden v içinde çocuklarında bulunduğu sepetli motosiklet takla attı. Motosiklette çok sayıda çocuk takla atan motosikletin altında kaldı. Bir diğer kaza ise Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde kırmızı ışıkta geçen beyaz renkli ticari araç, sağdan gelen siyah otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil refüje çarparak durabildi.


Öte yandan, Batman'da kırmızı ışıkta geçen tır soldaki otomobili biçmekten kıl payı döndü. Otomobil sürücüsünün son anda frene basması büyük bir faciayı önledi. Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.

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