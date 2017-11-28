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28 Kasım 2017 19:04

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ve Kocaköy ilçeleri arasında, tek yöne düşen yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

28 Kasım 2017 19:04


Kaza, Lice-Kocaköy karayolu, Kocaköy ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 LA 014 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 72 EN 546 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Harun Serin (33) olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 9 yaralı ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, itfaiye ekipleri kaza yapan otomobilde gaz sızıntısı olduğu gerekçesiyle bölgeyi boşalttı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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