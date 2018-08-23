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23 Ağustos 2018 12:53

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu araç refüje çarptı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

23 Ağustos 2018 12:53

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu 21 AL 091 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, araçta bulunan iki kişi yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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