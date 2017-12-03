Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı

Kazada savrulan araç otobüs durağına dalarken, durakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Kaza, merkez Sur ilçesi Silvan yolu üzeri Hani yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ayrımına giren 52 AG 220 plakalı otomobil karşı yönden gelen 09 LR 487 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 LR 487 plakalı otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, hurdaya dönen otomobillerde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.