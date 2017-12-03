Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 15:37

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı

Diyarbakır’da iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı

03 Aralık 2017 15:37

Kazada savrulan araç otobüs durağına dalarken, durakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.


Kaza, merkez Sur ilçesi Silvan yolu üzeri Hani yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ayrımına giren 52 AG 220 plakalı otomobil karşı yönden gelen 09 LR 487 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 LR 487 plakalı otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, hurdaya dönen otomobillerde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç