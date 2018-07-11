Diyarbakır’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 SA 523 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken Seyrantepe Kapalı Spor Salonunun bulunduğu yan yoldan çıkan 07 MTH 34 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıkarken her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaldırıma çıkan hafif ticari araç çekici ile kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.