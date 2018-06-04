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04 Haziran 2018 17:11

Diyarbakır’da ücretsiz sinema günleri haziran programı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, her ay çocuk ve yetişkinler için farklı filmlerle izleyicilerin beğenisine sunduğu ücretsiz sinema günleri Haziran ayı programı başladı.

Diyarbakır’da ücretsiz sinema günleri haziran programı başladı

04 Haziran 2018 17:11


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığının, her ay çocuk ve yetişkinler için farklı filmlerle sinemaseverlerin beğenisine sunduğu ücretsiz sinema günleri Haziran ayı programı başladı. Ücretsiz sinema günleri çocuklar için animasyon türünde Peter Pan: Sihirli Dünya, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve yetişkinler için komedi türünde Deliha 2 olmak üzere 3 film Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu’nda gösteriliyor. Hafta sonu başlayan gösterimlerde çocuklar Peter Pan: Sihirli Dünya ve Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık animasyon türündeki filmleri büyük bir heyecanla takip etti.


Ücretsiz sinema günlerinden yararlanmak isteyenler, Haziran ayı film gösterim programının saatlerine ve tarihlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesi etkinlik takviminden ulaşabilir.




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