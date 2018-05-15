Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:35

Diyarbakır’da ücretsiz sinema günleri Mayıs programıyla devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, geleneksel hale getirdiği ve yoğun ilgi gören ücretsiz sinema günleri mayıs ayı gösterimleriyle devam ediyor.

Diyarbakır’da ücretsiz sinema günleri Mayıs programıyla devam ediyor

15 Mayıs 2018 14:35


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın, geleneksel hale getirdiği ve yoğun ilgi gören ücretsiz sinema günleri mayıs ayında gösterimi yapılan 3 filmle devam ediyor. Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ücretsiz sinema etkinliğinde çocuklara, animasyon türünde “Tayo Küçük Otobüs”, “Büyük Peynir Yarışı” ve yetişkinlere yönelik “Tut Yüreğimden Anne” filmlerinin gösterimleri yapılıyor.



Çermikli çocukların sinema keyfi


Ücretsiz sinema günlerinde dezavantajlı grupların faydalanması için tüm imkanlarını seferber eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı gösteriminde Çermikli minik çocukları konuk etti. Çermik Zekai Dursun İlkokulu’nda eğitim gören 120 çocuk ve 10 eğitmen “Tayo Küçük Otobüs” animasyon filmini izledi. Ücretsiz toplu taşıma araçlarıyla Çermik’ten getirilen öğrenci ve eğitmenler film gösteriminin ardından servis araçlarıyla adreslerine bırakıldı.



“Tut Yüreğimden Anne” filmine yoğun ilgi


Çocuklar dışında kentte sosyal faaliyetleri artırmak adına yetişkinlere de yönelik film gösterimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı programında yer alan “otizmli kızını bir türlü kabullenmeyen ailesi ile zorlu bir hayatı olan Sibel’in, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra yaşadıklarını” konu edinen ve yönetmenliğini Burçin Aydın ile Bülent Aydoğan’ın üstlendiği dram türündeki filme yetişkinler yoğun ilgi gösteriyor.


Ücretsiz sinema günlerinden yararlanmak isteyenler Mayıs ayı film programının tarih ve saatlerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesi etkinlik takviminden takip edebilir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç