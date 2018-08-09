Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda kokuya duyarlı narkotik köpeği yardımıyla bir nakliye merkezinde termosifon içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulunurken bir ahırda ve gerçekleştirilen sokak uygulamalarından çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 212 kilo 918 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 610 gram toz esrar maddesi, 5,57 gram plaka esrar maddesi, 70 adet ecstasy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain maddesi ile 1,26 gram eroinin ele geçirildiği operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.