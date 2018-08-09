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09 Ağustos 2018 08:01

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken gözaltına alınan 26 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

09 Ağustos 2018 08:01


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda kokuya duyarlı narkotik köpeği yardımıyla bir nakliye merkezinde termosifon içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulunurken bir ahırda ve gerçekleştirilen sokak uygulamalarından çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 212 kilo 918 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 610 gram toz esrar maddesi, 5,57 gram plaka esrar maddesi, 70 adet ecstasy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain maddesi ile 1,26 gram eroinin ele geçirildiği operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.


Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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