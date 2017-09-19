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19 Eylül 2017 10:53

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 185 kilogram toz ve 95 kilogram kubar esrar ile 99 bin 572 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

19 Eylül 2017 10:53


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi Yalaza köyü ile Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı köyleri mülki sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgilere istinaden, dün şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Narko terörizmle mücadele kapsamında operasyonel faaliyet yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu Narko-Terörizm operasyonu neticesinde, Lice İlçesi Yalaza Köyü bölgesinde 185 kilogram toz esrar, Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı köyleri mülki sınırları içerisinde 12 ayrı bölgede 99 bin 572 kök kenevir bitkisi ve 95 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip yerinde imha edilmiş, toplam 280 kilogram kubar ve toz esrar maddelerine el konulmuş, anılan yasa dışı kenevir ekimi olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınmış, 1 faili firar şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.




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