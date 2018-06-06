Diyarbakır’da vatandaş istiyor Büyükşehir Belediyesi yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, “Biz bunları yapıyoruz ama bizi bunlara yönlendiren Cumali Atilla’dır. Tek hedefimiz Diyarbakır’dır, Diyarbakır halkına hizmet etmektir. O yüzden sloganımız da ‘isteyince oluyor’ sloganı. Halkımız istiyor. Biz de yapıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik alanında kentte yaptığı çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber kentin belli noktalarında açılan 7 iftar çadırı ile günde 10 bin vatandaşa hem iftar hem de sahur yemeği veren belediye bunun yanında hasta ve bakıma muhtaç 250 vatandaşın evine hem yemek götürüyor hem de temizlik ekibi tarafından evlerinin temizliği yapılıyor. Bununla da yetinmeyen belediye kent dışından gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı 400 yataklı misafirhanede de 800 kişiye iftar ve sahur yemeği hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Ramazan ayı boyunca sosyal, kültürel tüm etkinlikleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Özellikle başta iftar çadırları ile ilgili çalışmalarımız var. Diyarbakır’da toplamda 7 iftar çadırımız bulunmaktadır. Bunun dışında hasta ve hasta yakınları için açmış olduğumuz misafirhanemiz var. Orada yaklaşık 800 kişiye hem iftar hem de sahur vermekteyiz. Ulucami, Dağkapı Meydanı, Dicle Üniversitesi Kampüsü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ben-u Sen Mahallesi, Medine Caddesi ve Cengizler Caddesi olmak üzere kurduğumuz 7 iftar çadırımız var. Günde yaklaşık 10 bin vatandaşımıza iftar yemeği ve sahur yemeği vermekteyiz” dedi.

“Atilla bu konuya özellikle değindi”

Daha önce kent dışından sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşların kalacak yer sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Bircan, “Cumali Atilla geldiğinde bu konuya özellikle eğildi. Kız yurdu olarak kullandığımız bir mekanımız vardı. 400 yataklı bir kapasiteye sahipti. Lakin orada 40 öğrenci hizmet görmekteydi. Onları devlet yurduna yerleştirdikten sonra buranın kanayan yarası olan hasta ve hasta yakınları için hizmete açtık. Yatacak yeri olmayan insanlara burada hizmet vermekteyiz. Tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Normal zamanlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyoruz. Ramazan ayında da iftar ve sahur yemekleri veriyoruz. Hastanelere ulaşım konusunda da araçlarımızla onları götürmekteyiz. Bunun dışında hasta ve yaşlı olup da evlerde temizlik ve yemek yapma imkanı olmayan yaklaşık 250 vatandaşımıza hem iftar yemeği götürmekteyiz hem de ekiplerimiz tarafından evlerin temizliği ve vatandaşlarımızın bakımı yapılmaktadır. Diyarbakır’ı gezdiğiniz zaman kentteki temizliği görürsünüz. Bunu anlatmaya hiç gerek yok. Diyarbakır pırıl pırıl. Cumali Atilla geldiğinden beri özellikle temizlik alanında, ulaşım alanında, yeşillik alanında yapmış olduğumuz hizmetler ortada. Biz zaman zaman sokak ve caddeleri gül suyu ile yıkamaktayız. Onun dışında caddelerimiz periyodik aralıklarla yıkanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Halkımız istiyor biz de yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın projelerde büyük katkısı olduğunu vurgulayan ve halkın istekleri sonucunda hizmet verdiklerini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, şunları kaydetti:

“Gıda yardımlarımız Ramazan ayının ilk gününden itibaren devam ediyor. Geçen haftadan itibaren bu hızlandırıldı. 40 bin aileye gıda yardımı yapacağız. Ailelerin kapılarına kadar götürüyoruz. Rencide olmasınlar diye de ne basına bilgi veriyoruz ne de çekim yapıyoruz. Cumali Atilla’nı gelmesiyle beraber başlayan bir projemiz daha var. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesinde hastanede doğum yapan çocuklara belediyemiz adına başkanımız vasıtasıyla içinde şampuandan, bebek yağına, kremden, eşofman takımına, çamaşırından ateş ölçerine kadar malzeme bulunan bir paket hediye ediyoruz. Özellikle son 1,5 yıldır Diyarbakır’a atanan Cumali Atilla’nın katkıları çok büyük. Biz bunları yapıyoruz ama bizi bunlara yönlendiren Cumali Atilla’dır. Bize ‘Arkadaşlar ben bu işe gövdemi koydum. Siz bari bir tırnağınızı koyun’ dedi. Biz de tırnağımızı, elimizi koymaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz Diyarbakır’dır, Diyarbakır halkına hizmet etmektir. Bizim sloganımızda ‘İsteyince oluyor’dur. Halkımız istiyor. Biz de yapıyoruz.”