Diyarbakır’da yaklaşık 3 ton patlayıcı bulundu

Başarılı operasyonda ele geçirilen patlayıcı madde yerinde imha edildi.

Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası kırsalında 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 06.00’dan itibaren icrasına başlanan operasyon, aynı gün saat 18.00’de jandarmanın düzenlediği başarılı operasyonla sona erdi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda, Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası mülki sınırları içerisinde, 3 ayrı mevkiideki toprağa gömülü vaziyette tespit edilen jelikan bidonlar ile sığınaklar içerisinde, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, bin 500 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 bin 700 adet PKMS Bixi mühimmatı, 10 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 15 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet M15 anti-tank mayını, 25 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 66 adet torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmayı müteakip kullanıma hazır halde 2 bin 800 kilogram patlayıcı madde, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet araç telsizi ve 300 metre kablo bulunmuştur” denildi.

Patlayıcı maddeler yerinde imha edildi

Açıklamada ayrıca, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat ile delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemelerin yerinde imha edildiği belirtildi.