Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları açıldı

Yüzme dışındaki tüm branşların ücretsiz olduğu faaliyetlere 5 ile 18 yaş arasındaki tüm gençler ve çocuklar katılabilecek. Atletizm, badminton, basketbol, bedensel engelliler, bisiklet, bocce, dart, boks, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, herkes için spor, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, özel sporcular, satranç, step aerobik, tekvanndo, tenis, voleybol, vücut geliştirme, fitness, bilek güreşi, wushu ve yüzme branşlarında faaliyetlerin yapılacağı İl Spor Merkezlerinde, kayıtlar halen devam ediyor. Deneyimli antrenörler gözetiminde gerçekleşecek faaliyetler, Seyrantepe Spor Salonu, Köşkler Spor Salonu, Beyaz Tebeşir Spor Tesisi, Bağlar Gençlik Merkezi, Sur Gençlik Merkezi, Yenişehir Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Tartan Piste gerçekleşecek.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yaz spor okullarının önemine değinen bir açıklama yaptı. Demir, öğrencilerin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için 30 branşta “İl Spor Merkezleri” açtıklarını söyledi. Demir, altyapıyı güçlendirmek, sporu tabana yaymak için her yıl olduğu gibi İl Spor Merkezlerini açtıklarını belirtti.

Sporun tabanını okulların oluşturduğunu anlatan Demir, “Öğrencilerin boş zamanını sporla değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için 30 branşta il spor merkezi açtık. Yüzmenin dışında tüm branşlar ücretsizdir. İl Spor Merkezleri’nde diplomalı, deneyimli antrenörler görev yapıyor. Hedefimiz, kulüplere ve milli takımlara yeni yetenekler kazandırmaktır” dedi.

Demir, her yıl açılmakta olan İl Spor Merkezlerinin amacı öncelikle çocuklara ve gençlere spor yapmayı teşvik etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklar yerine vatanını ve milletini seven elit sporcular yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.