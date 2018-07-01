Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları açıldı

Yüzme dışındaki tüm branşların ücretsiz olduğu etkinlikler, yaz sonuna kadar devam edecek.

Seyrantepe Spor Salonu’nda gerçekleşen Yaz Spor Okullarının açılış törenine Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Spor Şube Müdürü Akın Erim, Personel ve Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Burhan Gül, protokol üyeleri, antrenörler, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, törende yaptığı konuşmada, Spor Genel Müdürlüğünün 80. kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran’ın bilerek seçildiğini anlatarak, hem teşkilatın yaş gününü hem de spor merkezlerinin açılışını yaptıklarını belirtti. Demir, çocukların okul tatil edildikten sonra boş zamanlarını sporla doldurmalarını istediklerini ve onları zararlı alışkanlıklardan koruyarak sağlıklı ve sportmen bir neslin oluşmalarına katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Demir, “Spor disiplinli bir yaşam tarzıdır. En büyük yararı sağlıklı yaşam, disiplin ve sosyalleşmektir. Bütün branşlarımızı çocuk ve gençlerimizin hizmetine açtık. 30 branşta tesislerimizde antrenörlerimizin idaresinde yaz spor okullarında halkımızın hizmetindedir. İl Spor Merkezlerinin mantalitesi birkaç amaca dayanmaktadır. Birincisi okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleridir. İkincisi çocuklarımızın, spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamaktır. Üçüncüsü bizim kendi amacımız var. Bizim amacımız da yetenekli çocuklarımızı, yetenekli oldukları branşa yönlendirerek, eğitmek ve milli takıma kazandırmaktır. Bu nedenle İl Spor Merkezlerini çok önemsiyoruz” dedi.

Kayıtlar devam ediyor

Yüzme dışındaki tüm branşların ücretsiz olduğuna dikkat çeken Demir, “Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Engeliler için de yaz spor okulları yaptık. Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engeli sporcularımızı da il spor merkezlerine bekliyoruz onları da sporla buluşturacağız” dedi

Demir, 2018 yılındaki hedeflerinin 15 bin öğrenciye İl Spor Merkezlerinde spor yapmalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tören toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.