Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 12:23

Diyarbakır’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara yönelik 14 farklı branşta açacağı Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

28 Haziran 2017 12:23

29 Haziran’da start alacak Yaz Spor Okullarına 2 bin 389 çocuk başvurdu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için 14 branşta açacağı Yaz Spor Okulları’nın kayıtları 20 Haziran’da tamamlandı. Kayıt yaptıran 7-18 yaş arası tüm çocukların katılımıyla 29 Haziran’da açılışı gerçekleştirilecek olan Yaz Spor Okulları, 16 Eylül’e kadar devam edecek. Spor malzemeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanacak. Eğitimler, uzmanlar tarafından Kayapınar ilçesi Talaytepe Spor Tesisleri, Sümerpark ve Seyrantepe TOKİ’deki yüzme havuzunda verilecek. Hafta içi 5 gün boyunca devam edecek olan Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören öğrencilere ikamet ettikleri semtlere göre servis imkanı da sağlanacak.



En fazla başvuru yüzme kursuna


Yaz Spor Okullarına bu yıl en fazla başvuru yüzme branşı için yapıldı. Yaz Spor Okullarına 700’ü yüzme, 300’ü futbol, 300’ü basketbol, 300’ü kick boks, 200’ü karate, 150’si tekvando, 59’ü voleybol, 50’si dart, 50’si satranç, 50’si kort tenisi, 50’si atletizm, 50’si jimnastik, 70’i halk oyunları, 60’ı masa tenisi olmak üzere toplam 2 bin 389 çocuk başvurdu.


Kursların başlangıç tarihleri ile ilgili çocuklar ve aileleri, Yaz Spor Okulları eğitmenleri tarafından telefonla aranarak bilgilendirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:45
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!