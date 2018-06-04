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04 Haziran 2018 21:10

Diyarbakır’da yıldırımın düştüğü minare yıkıldı

Diyarbakır’da yıldırımın düştüğü minarenin şerefe bölümü yıkıldı.

Diyarbakır’da yıldırımın düştüğü minare yıkıldı

04 Haziran 2018 21:10

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışın ardından caminin minaresine yıldırım düştü. Büyük bir gürültü ile düşen yıldırım nedeniyle minarenin şerefe bölümündeki taşlar caddeye savruldu. Olayın iftar saatinde yaşanması ve bölgede vatandaşların olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Olay yerine şerit çekilmesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’na çıkan cadde gidiş yönünden trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından belediyeye ait iş makinesi düşen taşları yoldan kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Minarenin önümüzdeki günlerde onarılacağı öğrenildi.




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