Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ES 260 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra devrildi. Kazada, 30 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi. Bölgede trafik akışı kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazanın ardından otobüsün muavininin firmanın adını battaniyelerle gizlemeye çalışması dikkat çekti.