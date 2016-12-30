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30 Aralık 2016 14:37

Diyarbakır’da yurt öğrencilerine spor etkinliği

Diyarbakır’da yurt öğrencilerine spor etkinliği

30 Aralık 2016 14:37

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarda barınan gençlerin serbest zamanlarını daha verimli geçirmeleri için spor faaliyetlerine başladı.
Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yurtta kalan öğrenciler için spor faaliyetleri düzenlediklerini söyledi. Demir, öğrencilerin zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için, 4 branşta spor etkinliği düzenlediklerini kaydederek, yaptıkları çalışmayı Diyarbakır Kredi Yurtlar Kurumu ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti. Demir, “Yurtlarda barınan gençlerimizin spora ilgilerini artırmak ve öğrenciler arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla voleybol, futsal, atletizm ve masatenisi branşlarında sportif etkinlikler başlattık. Kendi tesislerimizde yapılan faaliyetlere katılan tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.



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