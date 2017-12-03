Diyarbakır’da yüzlerce bisikletli engelliler için pedal çevirdi

Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Diyarbakır’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü öncülüğünde, engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Bu çerçevede, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bir araya gelen bisiklet tutkunları, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park’a kadar pedal çevirdi. Yüzlerce bisikletlinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi ile Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü

Ali Alioğlu, engelli bireylere toplumda destek olunmasını sağlama ve günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları gündeme getirmek amacıyla yaptıkları yürüyüşte engellilerin fark edilmesini sağlamayı da amaçladıklarını dile getirdi. Alioğlu, “Bugün 3 Aralık Dünya Engeliler Günü. Bugün engellilerin sorunlarını anlamak, bu sorunlara çözüm getirmek ve onlarla empati kurmak için önemli bir gün. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon engelli bulunmaktadır. Çalışma yaşındaki engellilerin yüzde 90’ının işsiz olduğu ülkemizde, maalesef engellilerin sorunlarına yeterince çözüm getirdiğimiz söylenemez. Bütün bu sorunların çözümü için, yetkili kurumlara ve vatandaşlara empati kurarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir çaba içinde olmalarını, onlara tanınan ve hayatlarını kolaylaştıracak haklara özen göstermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Alioğlu, “Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü olarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Bağlar Rehberlik Araştırma Merkezi, Kayapınar Rehberlik Araştırma Merkezi, Kanserle Mücadele Derneği, Silvan İtfaiye Daire başkanlığı, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Yenişehir Spor Lisesi, İşitme Engelliler Okulu, Zirve Eğitim Kurumları, Maarif Eğitim Kurumları olarak engellilere dikkat çekmeye ve sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Bu anlamlı turda katılımcılarımız başta olmak tüm halkımızın duyarlılığından ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.