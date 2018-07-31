Diyarbakır’da zabıtadan dilenci operasyonu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşları rahatsız ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlarda yakalanan dilenciler minibüslere bindirilerek Kayapınar Zabıta Amirliği binasına götürülerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal ve cezai işlem uygulandı. Üzerlerinde bulunan paralara da tutanak karşılığında el konuldu. Dilencilere bir daha dilencilik yapmamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşları rahatsız ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişiler ile ilgili şikâyetlerin belediyenin ALO 153 numaralı hattına bildirilmesini istedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ana arterler ve ara sokakların yanı sıra cami önleri önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Bu kapsamda yakalanan yerli dilencilere cezai işlem uygulanıyor. Yabancı dilenciler de gerekli işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Bizlere ulaştırılan ihbarlarla ilgili gerekli işlemler anında yapılıyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" denildi.