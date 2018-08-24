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24 Ağustos 2018 11:07

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

24 Ağustos 2018 11:07


Edinilen bilgilere göre, olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzin aldıktan sonra istasyondan çıkan 31 B 2875 plakalı otomobil, çıkış öncesi durdu. Arkadan gelen 34 VM 7775 plakalı hafif ticari araç, kontrolünü alamayarak öndeki araca, 34 BNA 234 plakalı otomobilde önündeki araçla çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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