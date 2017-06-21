Diyarbakır’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından “Hasat Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Çınar ilçesine bağlı Kazıktepe köyünde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Ziraat Odası temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tarlada bulunan biçerdövere binen Vali Aksoy, hasat ile ilgili bilgiler aldı.

“Verimde yüzde 10 artış bekleniyor”

Daha sonra açıklamalarda bulunan Aksoy, Diyarbakır’ın tarım şehri olduğunu belirterek, “Diyarbakır Türkiye’de üretilen buğdayın yaklaşık yüzde 5, 6’sını ortaya koymaktadır. Önceki yıllara göre bu yıl yüzde 10 daha bir ürün artışı beklenmektedir. Diyarbakır’daki buğday üretiminin 1 milyon 300 bin ton civarında olması tahmin edilmektedir. Temennimiz üreticilerimizin bu anlamda ürettikleri ürünlerin karşılığını tam olarak alabilmeleridir” dedi.

“Anız yakılmaması büyük önem taşıyor”

Üzerinde durdukları önemli konulardan birinin de anız yangınları olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, bu konuda bu yıl önemli çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Bu konunun tarımsal üretime önemli zararlar verdiğine işaret eden Aksoy, “Tüm üreticilerimizden anızları yakmamaları konusunda istirhamda bulunuyoruz. Özellikle zarar oluşmaması adına, bir sonraki yılın üretiminin olumsuz etkilenmemesi adına anız yakılmaması hususu büyük önem taşımaktadır. İlçe müdürlüklerimiz, güvenlik birimlerimiz bu konuda büyük bir hassasiyet içerisinde çalışmaktadır. En büyük hassasiyeti üreticilerimiz göstermelidir. Anızların yakılması konusunda hep birlikte ortak bir çalışmayla bunu sonlandırma adına bu yıl Diyarbakır’da özel bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle üreticilerimizin daha duyarlı hale gelebilmesi için çeşitli broşürler, duyurular, çalışmalar gerçekleştirildi. Hassasiyet gösteren bütün üreticilerimize ben teşekkür ediyorum. Bu sezonun bol kazançlı, bol bereketli bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı”

Son dönemde güvenlik birimlerine ait araçlarla sivil araçların çarpışması sonucu meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, “Trafik kazaları sonucu vatandaşlarımız yaşamlarını kaybetti. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Büyük bir üzüntü duyduk. Bunların soruşturulmasıyla ilgili adli anlamda Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturmaları başlatmıştır. İdari anlamda da soruşturmalar başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığı’ndan 1, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 daire başkanı dün itibariyle Diyarbakır’a gelmiş olayın seyri ve ne şekilde olduğu hususunda incelemeler yapmıştır. Daha sonrasında da en kısa zamanda müfettiş arkadaşlar gelip olayın oluş şeklini, idari anlamda kullanıcı arkadaşların herhangi bir kusurlarının olup olmadığını bütün yönleriyle araştıracaklar” dedi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dün ve önceki gün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 23 kişi yaralanmıştı.