Diyarbakır’daki hayvan işletmeleri denetim altında

Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Mustafa Ertan Ataların talimatlarıyla, kentte bulunan tüm işletmelerin ziyaret edilerek, işletmelerde bulunan ve bulunmayan hayvanların tespitinin ekiplerce aralıksız yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda işletmelerin güncellenerek, mevcut hayvan varlığının ortaya çıktığı bildirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda il genelinde işletmelerde bulunmayan 1 milyon 77 bin 108 adet küçükbaş, 188 bin 723 adet büyükbaş hayvanın düşümü gerçekleştirilerek işletmeler güncellendi. Ayrıca 3 milyon 544 bin 436 adet hayvana da sağlık taraması yapıldığı bildirildi.

“Mezbahaneler kontrol altında”

Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından yapılan açıklamada kentteki mezbahanelerin görevlendirdikleri veteriner hekimler tarafından kontrol altında olduğunu belirtti. Açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren 4 adet kırmızı et kesimhanesi bulunuyor. Bu mezbahanelerde, ilçe müdürlüklerimizde birer veteriner hekim “kesimhane Resmi Veteriner Hekimi” olarak görevlendirilerek, tüm işlemler bu personellerin gözetimi altında yapılıyor. Yapılan kesimlerde hayvanların sağlık muayenesi, küpe kontrolü, ırk, cinsiyet özellikleri birebir yapılarak, kesim sonrasında bu hayvanlardan alınan küpeler kesim cetvellerine işlendikten sonra sorumlu veteriner hekimlerimizce imha ediliyor. Veteriner hekimlerimiz bununla ilgili oluşturdukları tutanakları ve kesim cetvellerini her ay düzenli olarak il müdürlüğümüze bildiriyorlar. Kesimhanelerimizde dişi ve gebe hayvan kesimi yasak olup sadece Bakanlığımızın bildirimde bulunduğu şekilde damızlık vasfını yitiren veya kaybetmiş hayvanların kesimine müsaade ediliyor. Burada da bu işlemin yapılabilmesi için veteriner hekim raporu şartı aranıyor. Bu şekilde yapılan kesimler de düzenli ve aylık olarak il müdürlüğümüze bildiriliyor” denildi.

"Tek tırnaklı hayvan etine rastlanılmadı"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından yapılan açıklamada denetimlerin il genelinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018 yılının başlangıcında et ve et ürünlerinde taklit ve tağşişin önüne geçmek amacıyla 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasında ilimizde bulunan 583 gıda işletmesinden kırmızı et ve et ürünleri olarak satılan ürünlerden toplam 541 numune alınarak serolojik muayeneleri yaptırılmak üzere laboratuvara gönderildi. Laboratuvarda yapılan muayyene ve analiz sonuçlarına göre alınan numunelerin hiçbirinde tek tırnaklı etine rastlanmadı. İlimiz genelinde hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması için 20 veteriner sağlık teknisyen, teknikeri ve 127 veteriner hekim ile yoğun bir şekilde çalışmalara devam edilecektir”.