Diyarbakır'daki kitap fuarına Diyarbakırlı yazarlara yer verilmedi

Diyarbakır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen kitap fuarına, Diyarbakır Yazarlar Birliği üyesi yazarlara yer verilmedi.

Diyarbakır'da bugün başlayan ve 30 Eylül'e kadar devam etmesi beklenen 6. Kitap Fuarı'na başvurmalarına rağmen Diyarbakır Yazarlar Birliği üyelerinin alınmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi veren Diyarbakır Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Aydın, yazarlar şairler kenti kadim kent Diyarbakır'da Türkiye genelinde olduğu gibi kültürel anlamda hizmet veren kitap fuarının olduğunu söyledi. Kitap fuarı düzenleyicisinin başka rakibinin olmaması nedeniyle çoğu zaman keyfi uygulamalara maruz kaldıklarını belirten Aydın, “Kitap fuarları yazarlarla okuyucuyu bir araya getirmek, eserleri tanıtmak ve insanları okumaya teşvik etmektir. Bu bağlamda biz de Diyarbakır Yazarlar Birliği olarak 2014'te aynı akıbete uğradık. Bu yıl tekrar müracaatta bulunduk, TÜYAP Kitap Fuarı Merkezinin Diyarbakır'da yetkilendirdiği kişiye müracaattan sonra telefonla ulaşmak mümkün olmadı. 3 Eylül'de müracaatımızı yaptık. Daha sonra genel merkezi ileriki tarihlerde aradık, genel merkez de telefonlara cevap verilmeyişini merkez çok yoğundur cevap veremiyor mantığı ile örtbas etmeye çalıştı. Başkana, Meclis Başkanına, Bakanlara istediğiniz saatte ulaşabiliyorsunuz ama TÜYAP'a ulaşamıyorsunuz. Türkiye'de bu konuda TÜYAP'a ilgi gösteren yazar şair hem de bu kritik dönemde maddi açıdan, yazar, şair ve yayınevi var talep fazla tamamına da yer veremiyorlar zaten, Türkiye'de birçok işadamı vardır, bu da bir istihdam kapısıdır. Başka firmaların açılması Türkiye'de yazarlara yapılabilecek en büyük iyiliktir hem tek kişiye muhtaçlık biter hem de buradaki açık kapatılır” dedi.

“Fuarda Diyarbakır'ın bağrından çıkan yazarlara yer verilmemesi eksikliktir”

Daha sonra konuşan Diyarbakır Yazarlar Birliği üyesi gazeteci yazar İbrahim Evirgen ise Diyarbakır'da TÜYAP'ın en son 2014 yılında bir fuar açtığını, 4 yıl sonra bugün yeni bir fuarın açıldığını söyledi. Evirgen, “Biz Diyarbakır Yazarlar Birliği olarak müracaat ettik kitap fuarına katılmak istiyoruz dedik ama nedense bize yer verilmedi. Diyarbakırlı yazarlar şairler olarak yazdığımız kitapları, bu vesile ile yazdığımız kitapları fuarda tanıtamayacağız. Bu konuda üzgünüz ve Diyarbakır kitap fuarını tertip edenlere sitem ediyoruz. Diyarbakır'ın bağrından çıkan yazar şairlerin olmayışı Diyarbakır kitap fuarında bir eksikliktir, bu yüzden kendilerine sitem ediyoruz ve kınıyoruz” diye konuştu.