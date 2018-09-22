Diyarbakır'daki operasyon sona erdi

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonda, mayın düzeneği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, Çarşamba günü jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-91 Şehit Uzman Jandarma I. Kademeli Çavuş Muhammed Said Çelik-2 operasyonunun bu sabah saatlerinde sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; 1 adet mayın-el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 adet pil, 150 metre elektrik kablosu, 1 adet şarjör kütüklüğü, 1 adet 100'lük Bixi makineli tüfek mühimmat mayonu, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 çift mekap ayakkabı ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi.

Operasyonda ev ve araçların da arandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 38 şahıs ve 17 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”