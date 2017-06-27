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27 Haziran 2017 13:10

Diyarbakır’daki seyahat acenteleri uçuş sayılarının arttırılmasını istedi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, kente gelmek isteyip de bilet bulamayan çok insanın olduğunu belirterek, turizm hedeflerinin önündeki en büyük engelin uçuş sayılarının azlığı olduğunu ifade etti.

Diyarbakır’daki seyahat acenteleri uçuş sayılarının arttırılmasını istedi

27 Haziran 2017 13:10


TURSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, bayram tatilini Diyarbakır’da geçirmek isteyen birçok kişinin uçak seferlerinin az olması yüzünden yer bulamadığını ya da biletlerin pahalı olması nedeniyle gelmediğini belirtti. TURSAB olarak uçuş sayılarının arttırılması konusunda taleplerini birçok kez dile getirdiklerini ve konunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini anlatan Akyıl, çözülmemesi halinde turizmde hedeflenen seviyeye ulaşılamayacağını kaydetti.



“Önümüzdeki en büyük engel”


Konuyla ilgili taleplerini birçok defa dile getirdiklerini ifade eden Akyıl, “Diyarbakır’da valiyle, milletvekilleriyle bu konuyu istişare ettik. Uçuş sayılarının az olması istediğimiz turist sayısına ulaşmamızın önündeki en büyük engel. Kısa bir süre içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Yapmamamız takdirde hedeflenen turizm sayısına ulaşamayacağımız kesindir. Bunun yanı sıra fiyatlar da yüksek. Mevcut uçuş fiyatlarıyla turistlerin gelmesi çok sıkıntılı. Buraya sadece turlarla değil münferit insanlar da gelmek istiyorlar. Diyarbakır’ı, Mardin’i gezmek istiyorlar ancak fiyatlar 500, 600, 700 lira olduğu zaman genelde programlarını iptal ediyorlar” dedi.



“Yüzde 30’un üzerinde düşüş var”


Geçen yıla oranla bazı havalimanlarına yapılan uçuş sayılarının düştüğüne dikkat çeken Akyıl, “TURSAB olarak, acenteler olarak bizim talebimiz Diyarbakır’a ivedi bir şekilde uçuşların arttırılması. Özellikle Atatürk Havalimanına geçen yıla göre uçuş sayısı yüzde 30’un üzerinde düştü. Başbakanımız Diyarbakır’a geldiği zaman uçuşlarla ilgili sıkıntıların giderilmesi için bize bir ümit verdi. İnşallah biz bunun sonucunu çok hızlı alırız” diye konuştu.




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