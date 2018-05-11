Diyarbakır’dan ABD ve Fransa’ya tepki

Tarihi Ulu Cami önünde Cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, burada ABD ve Fransa aleyhine slogan attı. Pankart ve dövizlerin de açıldığı tepki gösterisinde İslami STK’lar adına basın açıklamasını Mehmet Şimşek okudu. Şimşek, İslam düşmanlarının Müslümanlara ve mukaddes kitap olan Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi. Bir tarafta ABD’nin diğer tarafta Avrupa’nın öncü sömürgecilerinden Fransa’nın Siyonistlerle işbirliği içerisinde yeni saldırılar düzenlediğine dikkat çeken Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Küfür tek millettir sözüyle, İslam ve Müslümanların üzerinde hesapların arttırıldığını ve bu kesimlerin duraksamadan çalıştıklarını biliyoruz. Fransa’nın da farklı bir yerden Kur’an-ı Kerim’i hedef aldığını gördük. Tarihi katliamlarla dolu Fransa’nın Kur’an-ı Kerim’e iftiralarda bulunarak tahrif etmeye yeltenmesi affedilebilir bir durum değildir. Siyonizmin yardakçılığını yapan 300 Fransız’ın yayımladığı, Kur’an düşmanlığını gösteren manifesto lanetlenecek bir bildiridir. İsrail oğullarından başka tüm insanlığın dışlandığı, kadınların hakir görüldüğü Tevrat’ta yazılanları görmeyip iftiralarla Kur’an’a saldırma cüretinde bulunan Fransızların bu tavrının arkasında Siyonist aklın yer aldığı şüphe götürmez bir gerçektir. Özelde son 70 yılda Filistin topraklarında gerçekleştirilen katliamlar, genelde bir bütün olarak İslam coğrafyasındaki sömürgeci barbarlığın ana aktörlerinin insanlık dersi vermeye kalkması büyük bir aymazlık ve insanlığın aklı ile alay etmektir. Dinimize ve yüce değerlerine karşı yapılan saldırıları lanetlediğimizi belirtmek isteriz.”

Toplanan kalabalık, dua okuduktan sonra dağıldı.