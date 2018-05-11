Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 14:52

Diyarbakır’dan ABD ve Fransa’ya tepki

Diyarbakır’da toplanan bir grup İslami STK temsilcisi, ABD’nin Kudüs kararı ile Fransa’nın Kur’an-ı Kerim hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Diyarbakır’dan ABD ve Fransa’ya tepki

11 Mayıs 2018 14:52


Tarihi Ulu Cami önünde Cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, burada ABD ve Fransa aleyhine slogan attı. Pankart ve dövizlerin de açıldığı tepki gösterisinde İslami STK’lar adına basın açıklamasını Mehmet Şimşek okudu. Şimşek, İslam düşmanlarının Müslümanlara ve mukaddes kitap olan Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi. Bir tarafta ABD’nin diğer tarafta Avrupa’nın öncü sömürgecilerinden Fransa’nın Siyonistlerle işbirliği içerisinde yeni saldırılar düzenlediğine dikkat çeken Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Küfür tek millettir sözüyle, İslam ve Müslümanların üzerinde hesapların arttırıldığını ve bu kesimlerin duraksamadan çalıştıklarını biliyoruz. Fransa’nın da farklı bir yerden Kur’an-ı Kerim’i hedef aldığını gördük. Tarihi katliamlarla dolu Fransa’nın Kur’an-ı Kerim’e iftiralarda bulunarak tahrif etmeye yeltenmesi affedilebilir bir durum değildir. Siyonizmin yardakçılığını yapan 300 Fransız’ın yayımladığı, Kur’an düşmanlığını gösteren manifesto lanetlenecek bir bildiridir. İsrail oğullarından başka tüm insanlığın dışlandığı, kadınların hakir görüldüğü Tevrat’ta yazılanları görmeyip iftiralarla Kur’an’a saldırma cüretinde bulunan Fransızların bu tavrının arkasında Siyonist aklın yer aldığı şüphe götürmez bir gerçektir. Özelde son 70 yılda Filistin topraklarında gerçekleştirilen katliamlar, genelde bir bütün olarak İslam coğrafyasındaki sömürgeci barbarlığın ana aktörlerinin insanlık dersi vermeye kalkması büyük bir aymazlık ve insanlığın aklı ile alay etmektir. Dinimize ve yüce değerlerine karşı yapılan saldırıları lanetlediğimizi belirtmek isteriz.”


Toplanan kalabalık, dua okuduktan sonra dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cumartesi
    18°C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç