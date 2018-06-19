Diyarbakır’dan Almanya’ya uçak seferleri başladı

Yolcular hem zamandan hem de parasal anlamda tasarruf etti.

Diyarbakır’da Mart 2016’da hizmete giren ve yaklaşık 270 milyon liraya mal olan havalimanı, Avrupa’ya ilk seferini gerçekleştirdi. Bir havayolu şirketi tarafından başlatılan ve haftanın 3 günü Frankfurt, Hannover ile Düsseldorf’a karşılıklı seferin planlandığı uçuşlardan ilki bugün yapıldı. 189 kişilik Boeing 737800 uçaktan 138 kişi Almanya’dan Diyarbakır’a direkt olarak uçtu. Diyarbakır’dan Almanya’ya yapılacak uçuş için de 68 kişi bilet aldı. Bugün ilki gerçekleştirilen ve Frankfurt’tan Diyarbakır’a gelen yolcu uçağı, apron girişinde köpüklerle karşılandı. Daha sonra havalimanı içine giren yolcular, görevliler tarafından karanfil verilerek uğurlandı. Frankfurt’tan gelen yolculardan Mahmut Bayram, uçuşun çok rahat geçtiğini söyledi. Bayram, “Diyarbakır’dan yurt dışına uçuşların olması gerekiyordu. Bu çok geç kalınmış bir hizmet. Geç de olsa yapılması çok olumlu. Direkt uçuş olmadığı için genelde aktarma oluyordu, İstanbul veya başka illere gidip buradan Almanya’ya gidiyorduk. Bu sırada havalimanlarında uzun bekleyişlerimiz oluyordu. Diyarbakır her zaman daha iyilerine layık” dedi.

Uygun fiyata uçuşun keyfini çıkardılar

Frankfurt’a gidecek olan yolculardan Şabo Habil ise, Mardin’in Midyat ilçesinde yaşadığını söyledi. Habil, “Senede 3-4 defa Türkiye’ye geliyorum. Bu uçuşu görmem tamamen tesadüf oldu, bilet arıyorduk çok pahalıydı. Sorduk bu havayolu gidecekmiş, dün başladı biz de bugün uçuyoruz. Fiyatları görünce şok geçirdim 440 lira deniyordu, başka firma bin 100 lira dedi, ben euro anladım öyle değilmiş çok sevindim. Öğlen kalkıyor uçak akşam olmadan Almanya’da olacağız dedi” diye konuştu.

İlk gün 138 kişi geldi, 68 kişi gitti

Diyarbakır Vali Yardımcısı Havaalanı Mülki İdare Amiri Hasan Gökpınar, bu seferlerin doğrudan Almanya’nın Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf kentinden gerçekleştirileceğini söyledi. Gökpınar, şöyle devam etti:

“Bu Diyarbakır’ın tanıtımına ve ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Şirket yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, doluluk oranı yüksek olursa bu uçuşların yılın 12 ayına birden yayılacağını söylediler. Haftada 3 sefer olacak Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf’dan karşılıklı olmak üzere 3 günde seferler icra edilecek. 189 kişilik bir Boeing 737800 uçağı ile uçuşlar icra ediliyor, 138 kişi gelmiş ve 68 kişi gidecek.”

Diyarbakır pazarına 313 bin koltuk hazırlanıyor

Havayolu şirketi Kurumsal İletişim ve PR Grup Müdürü Serdar Alyamaç ise yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır’dan Avrupa uçuşlarını gerçekleştirmeyi istediklerini söyledi. Alyamaç, şunları söyledi:

“Maalesef terminalin fiziki şartları nedeni ile bunu yapamamıştık, bugüne kısmet oldu. Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. 21 haziranda Düsseldorf’a, 22 haziranda ise Hannover’e uçuşlarımız gerçekleştirilecek. Biz 2006’dan bu yana Antalya ve İzmir’den Diyarbakır’a kesintisiz bir şekilde uçuyoruz. Bu süre içerisinde 2018 dönemi itibari ile Diyarbakır pazarına 313 bin koltuk hazırlayacağız. Uluslararası uçuşlara geldiğimiz zaman, bu uçuşların zaman içerisinde artacağına inanıyoruz. Bu hem ekonomik hem de zaman anlamda çok ciddi avantajlar getiren bir olay.”

Konuşmaların ardından Gökpınar ve Alyamaç, uçuş ekibini tebrik ederek kendilerine çiçek verdi.