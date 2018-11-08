Diyarbakır'dan dünyaya tohum ihracatı

Diyarbakır'da sertifikalı tohum üreten bir fabrika, dünyanın çeşitli ülkelerine bu ürünleri ihraç etmeye başladı. 200 kişinin istihdam edildiği ve yılda yaklaşık 20 bin ton tohumun üretildiği fabrika, yurt dışı talebine yetişemez duruma geldi.

Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce 5 milyon lira maliyetle kurulan sertifikalı tohum üretim fabrikası, 2 yılda dünyanın farklı ülkelerine tohum ihraç etmeye başladı. Yıllık 20 bin ton civarında yapılan üretimin yetersiz kalması üzerine şirket yetkilileri fabrikalarını büyütme kararı aldı. Yıllık 20 bin ton üretim ile 200 kişilik istihdam sayısını ikiye katlamayı düşünen fabrika, kentin lokomotifi haline geldi.

Yılda 20 bin ton ürün üretiliyor

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Meya Tohumculuk Fabrikası Genel Müdürü Nihat Devrim Çelik, sertifikalı tohum ürettiklerini, bu tohumun kalitesinin devlet tarafından garanti edildiğini söyledi. 2016 yılında fabrikayı Organize Sanayi Bölgesi 3. etapta yaklaşık 5 milyon liralık bir harcama ile kurduklarını aktaran Çelik, fabrikalarının 12 bin metrekarenin üzerine kurulu 3 bin 200 metrekare kapalı alandan oluştuğunu, burada da yıllık yaklaşık 20 bin ton üretim elde ettiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da üretip dünyaya satıyorlar

Fabrikalarında ağırlıklı olarak buğday tohumu ürettiklerini, bunun yanında arpa, kırmızı mercimek ve nohut tohumunu da ürettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Halihazırda 15 teknik personelimiz var. Dönemsel olarak da 20'ye yakın işçi fabrika alanında çalışıyor. Bunun yanında bize bağlı olarak sözleşmeli üretim yaptığımız 150 civarı sözleşmeli çiftçimiz mevcuttur. Burada ürettiğimiz sertifikalı tohumları biz ağırlıklı olarak Ortadoğu'ya, bize yakın olan ülkelere gönderiyoruz. Suriye, İran, Irak bunlardan birkaçı, bunun dışında Ukrayna'ya da ihracatımız da var. Şu anda iç pazar talebini karşılıyor yaptığımız üretim, özellikle yurt dışından görmüş olduğumuz talep önümüzdeki yıllarda bizim, mevcut üretimle bu talebi karşılayamayacağımızı gösteriyor. Dolasıyla biz önümüzdeki yıllarda üretimimizi arttırmak için çalışmalara başlayacağız, fabrikayı genişleteceğiz. Bu anlamda da biz yan tarafımızda olan 5 bin 200 metrekarelik alanı da aldık, önümüzdeki yılda burayı da kendi alanımıza katmayı düşünüyoruz. Hem istihdamı arttırmış olacağız hem de üretimi arttırıp talebi karşılayacağız.”