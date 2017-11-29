Diyarbakır’dan İran’a turizm çıkarması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve TURSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulundan oluşan heyet, İran’ çıkarma yaptı. Heyet, İranlı turistlerin Diyarbakır’a gelmesini sağlamak amacıyla, Tebriz Baş Konsolosluğu, Tebriz Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası, Urumiye Baş Konsolosluğu, Urumiye Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası, Makü Serbest Bölgesi ile turizm acenteleri ile bir araya geldi.

Programın ilk gününde Makü Serbest Bölgesinde görüşmeler yapıldı. İkinci gün ise heyet, Tebriz Başkonsolosu Çağlar Fahri Çakıralp’ı makamında ziyaret ederek, Tebriz ve Diyarbakır’ın turizm potansiyelleri ve bu kapsamda nasıl bir işbirliği yapılabileceği Tebriz ve Diyarbakır’daki yatırım fırsatları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Tebriz Başkonsolosu Çağlar Fahri Çakıralp, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İranlı turistlerin Diyarbakır’a gelmelerini sağlamaya yönelik ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını ve bundan sonra daha yoğun işbirlikleri kurmaları gerektiğini belirtti.

“Diyarbakır ve Tebriz iki kadim kent”

Yapılan görüşmelerin ardından Diyarbakır heyeti Tebriz Ticaret Sanayi Maden ve Tarım Odası’nı ziyaret etti. Heyet, Oda Başkanı Samed Hasanzade, oda yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından karşılandı. Tebriz yatırım fırsatları ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi veren Hasanzade, serbest bölge avantajlarından yararlanıla bilineceğini belirterek, “Diyarbakır ve Tebriz iki kadim kenttir. İlişkilerin sürdürülebilir hale gelmesi için karşılıklı çaba gösterilmesi gerekmektedir. Turizm potansiyelinin yanı sıra Diyarbakırlı işadamları ve Tebrizli işadamlarımızın bir araya gelerek ikili işbirliği yapmaları gerekiyor” dedi.

Tebriz’in bir sanayi kenti olduğunu da anlatan Hasanzade, petro-kimya, madencilik, dericilik, seramik, tarım ve hayvancılık, seracılık gibi alanlarda güçlü işbirliği yapılabileceğini belirtti.

“Her türlü destek verilecek”

Ziyarette konuşan Doğu Azerbaycan Eyaleti yatırımlardan sorumlu Vali Yardımcısı Tahir Ruhi Serbest bölgelerdeki yatırım avantajlarını ve iki il arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirdikçe turizm alanındaki işbirliklerinin de güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Ekonomik İşler ve Maliye Dairesi Başkan ve Yatırım Hizmetleri Merkezi Başkan Yardımcısı ve Vali Yardımcısı Rıza Hüseyni ise, Tebriz ve Doğu Azerbaycan’ın çok hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek yatırımlar açısından birçok fırsatın bulunduğunu belirterek, “Her iki kadim kentimiz bu alanda ortak işbirlikleri yapabilirler. Bu kapsamda her türlü desteği de kendilerine sunacağız” ifadelerinde bulundu.

“Diyarbakır’a gelen İranlı sayısı az”

Heyet adına açıklama yapan DTSO Başkan Yardımcısı Metin Aslan, Diyarbakır’ın olağanüstü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelden yeterince yararlanamadıklarını belirterek, “Bu nedenle Diyarbakır Turizm Platformu olarak yaptığımız tüm çalışmalarda Diyarbakır’ımızın tanıtımını yapma gayreti içerisindeyiz. İran ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda İran’dan Türkiye’ye yıl bazında yaklaşık iki milyon turist geliyor. Ancak Diyarbakır’a gelen İranlı turist sayısının çok düşük. Platform olarak gerek İran’la olan ilişki ağımızı güçlendirmek gerekse de İranlıları Diyarbakır’a çekebilmek için yerinde incelemelerde bulunmak ve Diyarbakırımızı yapacağımız ziyaretlerde anlatarak tanıtmak istiyoruz. Turizm Platformu olarak gerçekleştirilen turizm iş gezisi kapsamında yatırım fırsatlarını da yerinde değerlendirme imkanı bulacağız’’ diye konuştu.

“Yol haritası belirlenecek”

Aslan, Tebriz ile Diyarbakır arasında Kültürel bağlarında olduğunu belirterek, “Tebriz ve Diyarbakır arasında birçok alanda ortak çalışmalar yürütülebilir. Bu ziyaret sonrasında Diyarbakır ve Tebriz arasında neler yapılabilir konusunu raporlaştırarak bir yol haritası oluşturulacak” dedi.

Heyet daha sonra İran’ın turizm alanındaki yetkilileri ve ilgili acenteler ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek, Diyarbakır turizmi hakkında sunum yaptı.