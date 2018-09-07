Diyarbakır’dan Suriye’ye 152 koli yardım gönderildi

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle yardıma muhtaç duruma gelen halka İHH tarafından yardım gönderilmeye devam ediyor. Diyarbakır İHH şube başkanlığı tarafından toplanana 250 bin TL değerindeki 152 koli ilaç ve medikal malzemeleri yola çıktı. Diyarbakır İHH Dernek Başkanı Veysi Çiçekli, Diyarbakır halkından yoğun yardım geldiğini belirtti. Çiçekli, “Diyarbakır’da 250 bin TL değerinde 152 koli topladığımız ilaçlar ve medikal malzemeleri Suriye’deki İHH’nın açtığı eczanelere yoluyoruz. Orada ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyoruz. Kamplarda kalan insanların bir nebze olsun yaralarını sarmak bizi mutlu ediyor. Periyodik olarak arkadaşlarla toplamaya gidiyoruz 2 ayda bir topladığımız malzemeleri paketleyip direk Suriye’ye gönderiyoruz. Şuan 152 koliden oluşan malzemeleri Diyarbakır ili içerisinde topladık kargo yoluyla Suriye’ye yollayacağız. Diyarbakır’da çok insan yardımsever ve duyarlı isimleri gizli olarak yardımlarda bulunuyorlar. Biz kime yardım var dediğimizde herkes koşarak yardımcı oluyor. İHH Diyarbakır’da tek değil Türkiye genelinde yardım toplayarak Suriye’ye yoluyoruz. Diyarbakır ve Türkiye geneli birçoğu çalışanlarımız gönüllü olarak bu işi yapıyoruz” dedi.