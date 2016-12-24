Diyarbakır’ı sis kapladı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır’da dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren yağmurun, sabah saatlerinde durmasının ardından kenti sis bulutu kapladı. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte Diyarbakır’da araç sürücüleri hızlarını düşürüp far ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

Öte yandan Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yoğun sis bulutlarının önümüzdeki saatlerde etkisini azaltarak yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.