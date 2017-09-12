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12 Eylül 2017 10:53

Diyarbakır’ın 3 ilçesinde terör operasyonları

Diyarbakır’ın Dicle, Kulp ve Hazro ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda bir terörist etkisiz hale getirildi, silah, mühimmat ve kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır’ın 3 ilçesinde terör operasyonları

12 Eylül 2017 10:53


Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri kırsal alanı ile Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası Hazneki Tepe mevkisinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. 8 Eylül’de 21.30 itibariyle başlayan operasyonun 11 Eylül’de 23.30’da sona erdiğinin kaydedildiği açıklamada, “Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri mülki sınırları içerisinde 10 Eylül’de icra edilen temas araması neticesinde, 3 adet jelikan bidon içerisinde, 2 adet bölücü terör örgütü kıyafeti, 179 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 50 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 1 adet küçük tüp, 2 adet kamuflaj şemsiye, 3 adet ızgara, 1 adet çanta pançosu, 1 adet panço, 1 adet yağmurluk, 400 metre kablo, 16 adet pil ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.



Kulp’ta bir terörist etkisiz hale getirildi


Açıklamada, Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası Hazneki Tepe doğusundaki ağaçlık alanda 11 Eylül sabahı tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyonel faaliyet icra edildiği kaydedilerek, “Operasyon birliklerince sağlanan teması müteakip, 1 terörist, 1 adet Bixi makineli tüfek, 200 adet Bixi fişeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, mayın/EYP yapımında kullanılan 30 adet Alfa Fire ateşleme düzeneği, 5 adet sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.



60 bin 640 kök kenevir ele geçirildi


Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 11 Eylül’de Hazro ilçesi Meşebağları köyü mülki sınırları içerisindeki 4 ayrı bölgede toplam 60 bin 640 kök kenevir bitkisinin de ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:


“Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı uyarınca ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri ile kenevir bitkileri olay yerinde imha edilmiş, mühimmat ile örgütsel doküman muhafaza altına alınmış, terörist cesedi otopsi işlemleri için Diyarbakır’a sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”




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