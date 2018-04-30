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30 Nisan 2018 13:36

Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, şehrin imajına katkı sunacak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek çalışmalar devam ediyor

30 Nisan 2018 13:36


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde yapımı süren refüj, bulvar ve sıcak asfalt dökülen caddeleri denetledi. Çalışmaları inceleyen Başkan Atilla, gelinen aşamayla ilgili birim yetkililerinden bilgi aldı.


Ardından Tema Park’a geçen Başkan Atilla, burada yürütülen çalışmaları kontrol etti. Başkan Atilla özel tasarım ve farklı bitki çeşitlilerin bulunduğu Tema Park’ın Diyarbakır’a yakışır bir şekilde olacağını söyledi.




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