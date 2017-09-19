Diyarbakır’ın en ağır karpuzu seçildi

Karpuz yarışmasında üreticilerden Adil Aydın, 52 kilogramlık karpuzuyla festivalin birincisi seçildi.

Diyarbakır hipodromunda Valilik ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün katkılarıyla 7’nci Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır olarak çok özel bir gün olduğunu belirterek, “Diyarbakır’ın varlığı, Diyarbakır’ın bir değeri ve meşhur Diyarbakır karpuzunun perspektifinde Diyarbakır’ın özelliklerini ve güzelliklerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıttığımız bir festival etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır’da yaşayan, var olan bütün değerleri yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, bu birikimi canlı tutmak, şüphesiz bizlerin ödevi ve en önemli mesuliyeti. Diyarbakır’ın tarımsal alt yapısını Türkiye’nin tarım perspektifinde ortaya koyduğu zenginliği hem aktaran hem de sembolize eden meşhur Diyarbakır karpuzunun tanıtımında buluşmaktayız. Diyarbakır’ı tanımak ve anlamak adına Diyarbakır’ın birlik ve beraberliğimize kattığı ortak ruhu zenginleştiren varlıklarını yerinde görmek adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Karpuzu üzerinden Diyarbakır’ın tüm güzelliklerini anlamak ve yaşamak adına bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ertan Atalar, Diyarbakır karpuzunun şekil itibariyle ticari olarak üretilen karpuzlara benzemekle beraber, bir farkının olduğunu vurgulayarak, “O fark da cins özelliğidir. Sürme, pembe ver ferik çeşitleri Diyarbakır’a ait olan yerli çeşitlerdir. Bunlar 50 kilogramlara kadar ulaşan bir ağırlığa ulaşabilmektedir. Diğer ticari olarak üretilen karpuzlarda Diyarbakır’da 168 bin tonla Türkiye’de 4’ncü sırada bir potansiyele sahiptir. Çiftçilerimiz el emeğiyle, eski usulde yetiştirerek Diyarbakır karpuzunu yaşatmaya, bu değeri korumaya çalışıyorlar. Bizler de bu etkinliklerle onlara bir nebze de olsa destek sağlamak amacıyla her yıl bu etkinlikleri düzenliyoruz” diye konuştu.

Destekler olumlu yansıdı

40 senedir karpuz ürettiğini dile getiren ve ürettiği 52 kilogramlık karpuzla birinci seçilen Adil Aydın da şunları kaydetti:

“Yarışmalara sürekli katılıyorum. 9 birincilik, 7 ikincilik, 6 da üçüncülüğüm var. Geçen sene mantar hastalığından dolayı Diyarbakır karpuzu 30 kilograma kadar düştü. Bu sene Bismil Kaymakamı ve Bismil İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bize destek verildi. Bu da çiftçimize yansıdı. Bir emeğin karşılığı alındı ve Diyarbakır karpuzu yine 52 kilogramlara kadar çıktı.”

Konuşmaların ardından dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Fotoğraf sergisi ve karpuz koşusuyla devam eden etkinliklerde vatandaşlar Diyarbakır karpuzuyla hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.