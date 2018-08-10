“Diyarbakır’ın geleceğine umutla bakıyoruz”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve üyeleri, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler kurulu üyelerinin katılımıyla 100 günlük icraat programı çerçevesinde çalışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu öncülüğünde 100 günlük icraat programı çerçevesinde çalışma ve değerlendirme toplantısı yapılarak, Diyarbakır’ın daha iyi noktalara taşıma planları devam ediyor. Diyarbakır Ticaret Borsası’nın bir referans fiyat belirleyen borsa olması hedefine doğru çalışmaların başlatılmasını hedeflediklerini söyleyen Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’ın 100 günlük icraat programı çerçevesinde gelişeceğini belirtti. Vali Güzeloğlu, “Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan 100 günlük icraat programı çerçevesinde bizler de Diyarbakır olarak kamuoyu, sivil ve özel kesimin tüm temsilcileriyle karşılıklı iş, güç ama gönül birliğiyle bu program çerçevesindeki hedef ve beklentilere bağlı bütün çalışmalara dönük katkılarımızı belirlemek, yapacağımız çalışmalara karşı karşılıklı istişare etmek için bir dizi toplantılar düzenliyoruz. Bu çerçevede Ticaret ve Sanayi Odamızda başlayan zincirimiz Organize Sanayi bölgemizden sonra Ticaret Borsamızla birlikte devam edecek. Paydaşlarımıza sürecek hedefimiz ve amacımız bir insan merkezli insanı merkezine alan, insana hizmeti ibadet sayan ve gelecek her günümüzü bugünden daha iyi ve gelişmiş bir ülke dahiline taşımayı amaçlayan bir çalışma gerçekleştirmek. Diyarbakır bugün ülkemizin bir çalışmam merkezli ve belirleyici merkezidir. Tarımsal üründe hububat, pamuk ve benzerlerinde Türkiye üretimini belirleyen ve etkileyen ilk 3’te yer alan bu bağlamada açık ara üretimi tanımlayan bir üretim alanıdır. Üretilen ve üretilecek ürünlerin ticaret borsamız üzerinden lisanslı depoculuk kapsamında değerlendirilmesi ve Diyarbakır için olmasa olmaz olan lisanslı depoculuk hacmini arttırması, ürün piyasasında vadeli işlemler borsasında Diyarbakır Ticaret Borsasının bir referans fiyat belirleyen borsa olması hedefine doğru çalışmaların başlatılması. Üretim ve üretime yönelik birimlerin oluşması, buna bağlı olarak sadece ürün yetiştiren değil gıda sanayisini belirleyen bir konuma Diyarbakır’ın taşınması. Buğdayı üreten değil buğday ürününe bağlı olarak bütün gıda ürünlerinde marka haline dönüşen bir kent kimliğinde Diyarbakır’ın artık hedefini koymasıdır” dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, 100 günlük icraat programı çerçevesinde başlatılan çalışma ve değerlendirme toplantılarının Diyarbakır’ı daha iyi noktalara taşıyacağını söyledi. Başkan Yeşil, “Borsamız 2016 yılında 5 milyar 408 milyon 397 bin 493 lira işlem yapılırken, 2017 yılında toplam işlem hacmi 6 milyar 17 milyon 708 bin 681 lira olmuştur. En çok işlem gören ürünlerimiz ise buğday, pamuk, mısır ve mercimekten oluşmaktadır. DTB üyelerinin sunmuş olduğu bu hizmetlerin yanı sıra 80 parsel olan tarıma dayalı istidat organize sanayi bölgesinin yüzde 60 iştirakçilerinden biridir. Tarıma dayalı besin organize sanayimizde 51 işletmemiz faal durumda 7 işletmemiz inşaat halinde geri kalan 22 işletmemiz ise proje aşamasındadır. Bu işletmelerimizin faaliyete geçememesinin en büyük nedeni ise tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu kırsal kalkınma projelerinin son 4 yıl içerisinde sadece 2 kez çağrıya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu yatırımların tamamlanması için valimizin desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.