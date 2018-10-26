Diyarbakır'ın ilk kadın zirvesi 1 Kasım'da düzenlenecek

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından 1 Kasım'da kentin ilk “Kadın Zirvesi” düzenlenecek.

Diyarbakır ve çevresinde kadınların ekonomik hayatın içinde daha fazla yer alabilmesini sağlamak ve istihdama katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak üzere çalışmalar yürüten DİKAD, kentin ilk Kadın Zirvesi'ni düzenlemeye hazırlanıyor. DİKAD Ekonomi ve Kadın Zirvesi adıyla 1 Kasım'da düzenlenecek olan zirveye, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Mehdi Eker'in yanı sıra iş dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı kapsayan TRC2 Bölgesi'nde kadın istihdam oranının yüzde 22 ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, “DİKAD çatısı altında yaptığımız saha çalışmalarında, kadınların bölgede iş hayatına girememesinin önündeki en büyük sebeplerin ‘eğitim, geleneksel aile yapısı ve mahalle baskısı' olduğunu gördük. Bölgemizin kalkınmasının önündeki en büyük sorun maalesef işsizlik ve yeterli girişimcinin olmaması. Oysa bölge olarak potansiyelimiz çok fazla çünkü genç ve kadın nüfusu bakımından en avantajlı bölgeyiz. Bu doğrultuda, DİKAD olarak kadınların iş gücüne katılımını artırmak hedefiyle yaptığımız tüm çalışmaları Diyarbakır'da ilk kez düzenleyeceğimiz Ekonomi ve Kadın Zirvesi ile taçlandırıyoruz. Kamu, iş dünyası ve STK'ların gözlerini kadın istihdamının artırılması hedefiyle bölgeye çevirmek amacıyla düzenleyeceğimiz bu zirve ile bölge kadınlarının iş hayatında daha etkin ve daha çok sayıda yer almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Zirve kapsamında bölgemizdeki kadınları, kendileri için önemli rol modelleri ile buluşturacağız. ‘Biz de yapabiliriz' demelerini sağlayabilmek, onları hayallerinin peşlerinden gidebilmeleri için cesaretlendirebilmek istiyoruz. Kadın istihdamının önündeki engellere çözüm üretebilmek ve hızla yol alabilmek noktasında, güç birlikleri ve yol haritaları geliştireceğimiz zirveyi gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.