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26 Aralık 2017 12:22

Diyarbakır’ın kırsal mahallelerinde sağlık taraması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastanelere ve sağlık merkezlerine erişimleri zor olan ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet edenlere yönelik sağlık taraması başlattı.

Diyarbakır’ın kırsal mahallelerinde sağlık taraması

26 Aralık 2017 12:22

Eğil Kalkan mahallesinde kadın, çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere toplam 200 kişinin faydalandığı sağlık taraması çalışmasında hastalığı tespit edilen vatandaşlara, ücretsiz ilaç desteğinde bulunuldu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastanelere ve sağlık merkezlerine erişimleri zor olan ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik sağlık taraması başlattı. 1 ambulans, 1 gezici sağlık aracı ile doktor, diş hekimi, laborant, hemşire ve idari personel olmak üzere toplam 12 kişilik ekibin görev aldığı sağlık taraması Eğil ilçesi Kalkan mahallesinde start aldı. Kan, hepatit testleri, tansiyon, normal muayenelerin yapıldığı çalışmada kadın, çocuk, genç ve yetişkin toplam 200 kişi faydalandı. Büyükşehir Belediyesi, sağlık taraması çalışmalarına tüm ilçelerin kırsal mahallelerinde belirli periyotlarla devam edecek.



Çocuk, kadın, genç ve yetişkinlerin muayeneleri yapıldı


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık taramasında tartılarla ölçüm yaparak çocuklarda görülen büyüme ve gelişme hastalıklarını, genel muayenelerini ile kan gruplarını tespit etti. Büyüme ve gelişme geriliği tespit edilen çocuklara ücretsiz vitamin şurubu dağıtıldı. Kadın, genç ve yetişkinlerinde faydalandığı sağlık taramasında, kişilerin kan grubu tespiti, kan şekeri, tansiyon ölçümleri ve genel muayeneler yapıldı. Ayrıca çalışmada kadınlara aile planlaması hakkında dağıtılan materyallerle bilgilendirilmelerde bulunuldu.



Ücretsiz süt ve ilaç dağıtıldı


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık taraması çalışmasında hamile kadınlara, 2 yaş grubu çocuklara ve yaşlılara kalsiyum desteğinde bulunmak üzere ücretsiz 200 litre süt dağıttı. Ayrıca muayenesi yapılan kişilerin hastalığına göre gezici araçta mevcut ise, hastaya ücretsiz ilaç desteğinde bulunuldu. Sağlık taramasından geçen vatandaşların hepatit, kan grupları, tansiyon ve kan şekeri değerleri tespit edilerek kayıt altına alındı. Muayeneden geçirilen kişiler durumuna göre, nerelere ve hangi polikliniklere başvurmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.



Ağız ve diş taraması


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde görev yapan diş hekimi de çalışmada ağız ve diş taraması uygulaması yaptı. Taramada diş hekimi vatandaşlara ağız ve diş sağlığının önemi, korunması ve günlük diş fırçalama hakkında bilgiler verdi.




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