Diyarbakır’ın Lice ve Dicle ilçelerinde 2 terörist öldürüldü

Öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Lice ilçesi Kutlu Köyü Kerpiçören mezrası kuzeydoğusu mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 29 Haziran 2017 günü ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ilave olarak, 30 Haziran 2017 Cuma günü icra edilen temas araması faaliyeti esnasında 1 terörist, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği 1 adet el bombası, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Dicle ilçesinde de 1 terörist öldürüldü

Dicle ilçesi kırsalında da operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı istihbarat çalışmalarına istinaden Dicle ilçesi Kırkpınar köyü Teke mezrası mülki sınırları içerisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 30 Haziran 2017 Cuma sabahı sağlanan temas sonucunda ise 1 terörist, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Anılan bölgede yapılan temas araması neticesinde 1 adet EYP ile ateşleme, komuta düzeneği, 1 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, 2 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, 1 adet uyku tulumu, 1 adet met, 1 adet kamera, 1 adet ses kayıt cihazı ve örgütsel dokümanlar bulunmayı müteakip muhafaza altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Teröristlerin patlayıcı yapımında kullanacağı 2 ton 650 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Operasyonların devam ettiği bölgelerde arama tarama çalışmaların da sürdüğü ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Lice ilçesi Birlik köyü mülki sınırları içerisindeki Birkeleyin Çayı üzerindeki eski köprü ayağının olduğu mevkide teröristlerce patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin gizlendiğine ilişkin alınan duyuma istinaden icra edilen operasyon neticesinde, toprağa gömülü vaziyette 5 adet jelikan bidon içerisinde 80 top kablo, 5 adet haki renkli kazak, muhtelif sağlık malzemelerinden oluşan 9 kutu 100’lük muayene eldiveni, 200 adet serum, 500 adet enjektör, 250 kutu antibiyotik, çok miktarda sargı bezi, ağrı kesici ilaç ve krem ile anılan köprü bitişiğindeki menfez içerisine gizlenmiş 2 ton 650 kilogram olan 53 torba amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Mayın, EYP yapımında kullanılan söz konusu malzemeler olay yeri inceleme faaliyetlerini müteakip, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden yerinde imha edilmiştir. Netice itibariyle, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 30 Haziran 2017 tarihinde icra edilen operasyonlarda, 29 Haziran 2017 tarihinde ölü olarak ele geçirilen 3 bölücü terör örgütüne mensubuna ilaveten 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, teröristlerce mayın, EYP yapımında kullanılan 2 ton 650 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."